‘Le violenze in piazza colpa dei maranza’ | una traccia all’esame per giornalisti vuole orientare stampa e opinione pubblica

di Massimo Arcangeli* Migliaia di persone a manifestare nelle piazze di mezza Italia, per il lavoro e per la Palestina, con grande ordine. Poi, immancabilmente, le violenze indiscriminate quanto inaccettabili, scatenate da anarchici, antagonisti, collettivi studenteschi. E dai “maranza”, un termine dello slang milanese, ora usato a livello nazionale, per definire un certo tipo di giovani, quasi sempre figli di immigrati di seconda generazione, molto spesso di origine africana. Cosa sta succedendo in Italia? Dal mondo politico e sociale quali proposte stanno emergendo per fronteggiare un fenomeno così preoccupante? Chi può mai aver detto o scritto una cosa del genere? Roberto Vannacci, in un post su Facebook? Matteo Salvini, a Dritto e rovescio? Galeazzo Bignami, ospite di Bruno Vespa? Augusta Montaruli, quella del “bau bau” in diretta televisiva? Macché. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Le violenze in piazza colpa dei maranza’: una traccia all’esame per giornalisti vuole orientare stampa e opinione pubblica

