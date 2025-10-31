Le svolte di Trump | Faremo test atomici Intesa con Xi sui minerali

di Marta Ottaviani ROMA Meno di due ore per un successo "da 12 su una scala da 1 a 10". Il presidente americano Donald Trump esce entusiasta dal faccia a faccia con Xi Jinping in Corea del Sud, il primo dopo sei anni. Sul tavolo tutti i nodi cruciali — commercio, tecnologia, sicurezza — con un’unica esclusione: Taiwan. Più che un grande accordo, si tratta di una tregua commerciale, ma il clima, per la prima volta da tempo, è disteso. Il prossimo incontro si terrà in Cina ad aprile, segnale di un riavvicinamento che conviene a entrambi. Trump ne approfitta anche per mandare un messaggio alla Russia: "Ho ordinato al Dipartimento della Guerra di riprendere i test nucleari", scrive su Truth, reagendo alle esercitazioni di Mosca in Kamchatka. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le svolte di Trump: "Faremo test atomici". Intesa con Xi sui minerali

Altre letture consigliate

Milioni di americani sono scesi in strada per protestare contro Donald Trump e quella che considerano una deriva autoritaria della sua amministrazione. Le manifestazioni si sono svolte in oltre 2'700 città, riunendo – secondo gli organizzatori – circa 7 milioni d - facebook.com Vai su Facebook

Trump dopo il ‘contrordine’ di Bill Gates: "Ho vinto guerra contro bufala del cambiamento climatico" - X Vai su X

Le svolte di Trump: "Faremo test atomici". Intesa con Xi sui minerali - Il tycoon incontra il leader cinese in Corea del Sud, regge la tregua commerciale. Da msn.com

Il sì (con liti) alla riforma Nordio, Trump fa pace con Xi ma annuncia test nucleari - Che anche il quarto sì del Parlamento alla riforma della giustizia (in realtà una riforma della magistratura) sarebbe arrivato, era scontato. Segnala corriere.it

Trump: "Riprenderemo i test nucleari perché altri li fanno, abbiamo più armi di chiunque" - Gli Stati Uniti hanno interrotto volontariamente i test sugli esplosivi nucleari nel 1992, anche se conservano la possibilità di riprenderli in un sito nel ... Si legge su lastampa.it