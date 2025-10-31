Le stelle monzesi del pattinaggio sono campioni del mondo

Monzatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stagione da sogno. Si può etichettare così l’ultima stagione del Monza Precision Team Senior, squadra di pattinaggio artistico che è riuscita a vincere tutte le competizioni alle quali ha partecipato. Ultima, in ordine di tempo, il campionato mondiale di categoria di Pechino.Da Pechino con.. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Stelle Monzesi Pattinaggio Sono