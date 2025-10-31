Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 31 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 31 ottobre 2025 Ariete Aggredirli a cornate non è sempre il modo migliore per superare gli ostacoli, anche se è quello che fareste d'istinto, siete Ariete, lo sappiamo. A volte è meglio agire d'astuzia, sfruttate il nuovo Mercurio, che sa escogitare strade più comode ed efficaci. Siete inquieti e insofferenti a causa di Luna che in mattinata va in Pesci e quadra via via Marte, Urano, Mercurio, vi porta pessimismo e diffidenza nei confronti degli altri, dubitate anche del vostro amore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

