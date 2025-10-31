Prevenzione del disagio mentale, il posto di lavoro è un luogo chiave per intercettare i primi segnali ed evitare che la situazione precipiti. Lo sanno sindacati e Ats che anche quest’anno hanno organizzato insieme il corso “Delegati sociali“, hanno partecipato in 40. Saranno loro le sentinelle nelle fabbriche brianzole pronte a leggere il malessere e a intervenire. Una figura dedicata all’orientamento, che fa dell’ascolto un’arma vincente. Nasce tutto dall’esigenza di elaborare risposte che vadano oltre i diritti strettamente legati ai contratti. Una sensibilità che in Brianza c’è da parecchio e che si rinnova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sentinelle contro il disagio. Nelle fabbriche brianzole 40 delegati pronti a fare rete