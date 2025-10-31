Le sbandate a sinistra dei giudici contabili
Marcello Degni ha rinverdito i suoi post social contro l’esecutivo, difendendo la bocciatura del progetto del Ponte sullo Stretto e invitando a votare «no» al referendum sulla riforma Nordio. La collega Franchi è stata consulente di Bellanova e Patuanelli. 🔗 Leggi su Laverita.info
