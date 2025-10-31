Le sagre di novembre nel Lazio

Novembre fa rima con castagne, vino e anche cioccolata. Mese di sagre per eccellenza nel Lazio, si posiziona tra Halloween e i primi mercatini di Natale e propone, in vari borghi nei dintorni di Roma, ricette della tradizione, tutte da scoprire. Quali sono le sagre di novembre nel Lazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Le 10 sagre imperdibili di questo fine settimana 1-2 novembre Castagnata in Piazza a Sesto Cremonese (CR) 1-2 novembre Sagra del Salame Cotto e della Grepola a Quinzano d’Oglio (BS) 2 novembre Fasulin del l’Oc con le Cudeghe a Pizzighettone - facebook.com Vai su Facebook

Sagre a Roma e nel Lazio per il weekend del 1 e 2 novembre: i migliori eventi per Ognissanti - Fine settimana ricco di eventi a Roma e nel Lazio per il primo weekend di novembre: sagre, iniziative ed eventi per riconnettersi con la natura in questi ... Da fanpage.it

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend di Ognissanti: dal 31 Ottobre al 2 Novembre - Scopri tutti gli eventi gastronomici, sagre, arte e musica del weekend 31 ottobre–2 novembre 2025 nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ... ilquotidianodellazio.it scrive

Sagre nel Lazio dal 31 ottobre al 2 novembre 2025: castagne, polenta e cicerchiole tra gustosi sapori autunnali - Gli eventi del weekend vedranno come regina dei borghi ancora una volta la castagna. Scrive msn.com