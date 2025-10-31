Le promesse mancate di Meloni alle conferenze sul clima | annunci spot ma poi gli impegni economici restano disattesi

I contributi dell’Italia alla finanza internazionale per il clima sono molto lontani da quelli promessi in pompa magna dalla premier Giorgia Meloni, anche dai palchi delle Conferenze delle Parti sul clima. Tre esempi: il Fondo italiano per il clima, i 100 milioni di euro che i l presidente del Consiglio promise alla Cop 28 di Dubai per il fondo ‘ Loss and Demage ’, destinato ai paesi più vulnerabili che fanno fronte a perdite e danni causati dal cambiamento climatico, oltre ai 300 milioni di euro da stanziare per il Green Climate Fund. Mancano dieci giorni all’apertura ufficiale della Cop 30 di Belem, in Brasile, dove ci si aspettano nuovi impegni presi dai leader di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le promesse mancate di Meloni alle conferenze sul clima: annunci spot, ma poi gli impegni economici restano disattesi

