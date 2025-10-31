Le prime parole di Andrea Delogu dopo la morte del fratello | ecco cosa ha detto
La notizia della scomparsa del giovane Evan, fratello di Andrea Delogu, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Una tragedia improvvisa, arrivata come un colpo al cuore, che ha lasciato la conduttrice in un dolore silenzioso e composto. Dopo giorni di silenzio, Andrea ha pronunciato poche, durissime parole, un riflesso autentico della devastazione che sta attraversando. Nel frattempo, accanto a lei, amici e colleghi cercano di offrirle sostegno, mentre il pubblico si stringe con affetto intorno alla sua famiglia. Andrea Delogu parla per la prima volta dopo la morte del fratello. Raggiunta dai giornalisti de La Repubblica al suo arrivo a Bellaria Igea Marina, la conduttrice ha trovato la forza di dire solo poche parole, intrise di dolore: « È un momento devastante, non mi sento di dire nulla ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
