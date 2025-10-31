Abbadia Lariana (Lecco), 31 ottobre 2025 – Un braccio alzato come quello di un attore che ringrazia dal proscenio i suoi spettatori o di un direttore che dirige l'orchestra. Il pugno chiuso che esprime la forza ritrovata. Lo sguardo quasi beffardo di chi è sopravvissuto. Sulla parete, il tricolore, firmato da suoi compagni di nazionale e dagli altri azzurri, la maglia della Ghislanzoni Gal di Lecco che è la sua società sportiva, e la scritta #insiemeabonni circondata da dediche degli amici. Lorenzo Bonicelli, rientrato in Italia il ginnasta azzurro: volo speciale e ricovero a Niguarda Tre mesi dopo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le prime foto di Lorenzo Bonicelli dopo l'infortunio alle Universiadi: ''Di nuovo insieme a voi, grazie!''