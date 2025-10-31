Le previsioni meteo di oggi 31 ottobre ad Avellino

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

