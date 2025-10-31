Le porte chiuse e lo spreco di emozioni | l' Athletic Palermo merita di giocare al Barbera?
C'è il rumore dei tacchetti, del vento che sferza la pista. Le urla degli allenatori e le esultanze dei giocatori. Ma tutt'attorno nessun coro, nessun applauso, nessun bambino sugli spalti con la sciarpa al collo. In una parola sola: silenzio. Quello che accompagna l'Athletic Club Palermo da anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
