Le porte chiuse e lo spreco di emozioni | l' Athletic Palermo merita di giocare al Barbera?

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è il rumore dei tacchetti, del vento che sferza la pista. Le urla degli allenatori e le esultanze dei giocatori. Ma tutt'attorno nessun coro, nessun applauso, nessun bambino sugli spalti con la sciarpa al collo. In una parola sola: silenzio. Quello che accompagna l'Athletic Club Palermo da anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

