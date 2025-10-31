le persone non vogliono smettere di viaggiare

Non si può rinunciare a viaggiare, tutti continuano a sperimentare un desiderio di fuga. Partire rimane una necessità, non un capriccio. A confermarlo sono i dati forniti da Etc ( European Travel Commission ) tra la primavera e l’autunno 2025: il settantasette per cento degli europei ha pianificato almeno un viaggio. Focalizzando il proprio interesse su mete oltre confine ma anche meno battute tanto che l’Europa ha registrato nel primo trimestre di quest’anno un cinque per cento in più sugli arrivi internazionali rispetto al 2024. E ha superato del quattro per cento le presenze nel 2019. La voglia di muoversi aumenta seppure i bilanci familiari richiedono maggiore prudenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

