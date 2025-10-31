Le palle di fuoco di Halloween minacciano la Terra | nel 2032-2036 rischio sciame maligno Cosa può succedere

Secondo i ricercatori esisterebbe uno sciame meteorico delle Tauridi - responsabile delle fireball di Halloween - nel quale si celerebbero grandi asteroidi. Questi oggetti potrebbero esplodere nei cieli della Terra nel 2032 e nel 2036. Cosa hanno calcolato gli scienziati e da cosa deriva questa teoria, che richiederebbe l'attivazione della difesa planetaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it