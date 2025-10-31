Le pagelle Ogunseye parte bene poi esce presto di scena Riccardi non sbaglia per Montevago buon ingresso

GEMELLO 6,5 Si oppone bene a Ekuban (16’), doppio intervento nella mezzora del primo tempo, nella ripresa compie un mezzo miracolo al 15’, nulla può sull’1-1. Non fa i miracoli nei rigori finali. CALAPAI 6 Ritrova un posto a destra, un paio di cross interessanti in corsa. Cala presto. TOZZUOLO 6 Si riprende la maglia al centro della difesa, dopo la gara a destra. Non sbaglia. RICCARDI 6,5 Fa buona guardia. Segna anche il rigore. GIRAUDO 6 Soffre un po’ dalla sua parte, partecipa al vantaggio del Grifo. Non perfetto sul gol del pari del Latina. GIUNTI 6 Costretto al superlavoro vista l’indisponibilità di Tumbarello, rimasto a casa per l’influenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

