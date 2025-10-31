Le operazioni militari Usa nel mar dei Caraibi

Il Comando meridionale degli Stati Uniti ha rilasciato alcune immagini sulle operazioni militari americane in corso nei Caraibi, che hanno come obiettivo la lotta al narcotraffico. Per l'Onu, i raid dell'amministrazione Trump contro le imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico sono "inaccettabili", tanto che il commissario dell'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha chiesto l'apertura di un'inchiesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

