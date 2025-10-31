Le Nike Air Force 1 GORE-TEX Vibram Off-Noir sono le sneaker perfette per affrontare pioggia e freddo

La Nike Air Force 1 GORE-TEX Vibram Off-Noir è una sneaker che non teme l'inverno. Né la pioggia, né la neve, né l'asfalto scivoloso. Quella che nel 1982 nacque come una silhouette da basket disegnata da Bruce Kilgore è diventata, più di quarant'anni dopo, un capolavoro dell'ingegneria contemporanea. Questo nuovo modello non solo conserva l'eleganza del design originale, ma la rafforza grazie a due dei nomi più rispettati nel mondo della tecnologia funzionale: GORE-TEX e Vibram.

