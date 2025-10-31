Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si accorciano e il clima si fa più fresco: non c’è momento migliore per preparare gli snack e tuffarsi nelle migliori serie TV in arrivo. Ottobre 2025 si preannuncia un mese straordinario per lo streaming, con una sfilza di attesissime uscite su piattaforme come Netflix, Apple TV+ e Now TV (Sky). La selezione spazia da prequel horror agghiaccianti a thriller politici ad alta tensione e ritorni di saghe fantasy amate. Che tu sia alla ricerca di nuove serie TV o del seguito di un successo, l’universo dello streaming ha ciò che fa per te. Ecco le novità streaming più avvincenti e i ritorni più attesi per assicurarti un palinsesto ben fornito questo autunno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Le migliori serie appena uscite da vedere in streaming su Netflix, Apple TV e Now TV (SKY)