"Anche se è stato un errore evidente, non ha nessuna colpa. Valuto la prestazione e avremmo sicuramente meritato di vincere". Luca D’Angelo chiude subito la polemica sulla defaillance di Sarr, che ha fruttato il pareggio del Padova contro uno Spezia, fino a quel momento, padrone del campo. "I veneti non hanno mai tirato in portato e abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare". Certo, il tecnico ammette: "Prendere gol in quella maniera in un match totalmente in controllo, è un fatto duro da digerire, ma nella ripresa nonostante il possesso palla, il Padova non si è mai reso pericoloso e noi abbiamo tenuto molto bene il campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste. D’Angelo non vuole polemiche: "Avremmo meritato di vincere»