Le imprese di Terni premiate per gli 80 anni di Confcommercio Umbria | Riconoscere il valore di chi ha saputo unire tradizione e innovazione
Nell’ambito dell’evento regionale “Imprese Futuro Umbria”, che ha segnato gli 80 anni di attività di Confcommercio Umbria e che a novembre avrà una edizione anche a Terni, l’associazione ha voluto rendere omaggio alle imprese che da generazioni custodiscono e rinnovano il valore del commercio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
