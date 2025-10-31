Le feste di Ognissanti e Halloween

Domani la Chiesa celebra la solennità di Tutti i Santi, una ricorrenza che rischia di essere oscurata dalla festa di Halloween, caratterizzata da un forte risvolto commerciale. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.

