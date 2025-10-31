Le feste di Ognissanti e Halloween

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la Chiesa celebra la solennità di Tutti i Santi, una ricorrenza che rischia di essere oscurata dalla festa di Halloween, caratterizzata da un forte risvolto commerciale. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

le feste di ognissanti e halloween

© Tv2000.it - Le feste di Ognissanti e Halloween

