Le Ferrari di Leclerc e Hamilton penalizzate nel prossimo GP di F1 | il possibile scenario a Interlagos
Ferrari verso la sostituzione delle Power Unit di Leclerc e Hamilton nel GP del Brasile della Formula 1 2025: a Interlagos i due piloti potrebbero partire con una penalità in griglia per avere motori nuovi nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferrari, tra delusione e segnali di speranza: Leclerc torna sul podio - facebook.com Vai su Facebook
Immenso Charles: 50 podi con la Ferrari Leclerc entra nella storia di Maranello, raggiungendo un traguardo che solo in pochi hanno toccato. Davanti a lui solo giganti: Raikkonen (52), Vettel (55), Barrichello (55) e l’inarrivabile Schumacher (116) #F1 #L - X Vai su X
Le Ferrari di Leclerc e Hamilton penalizzate nel prossimo GP di F1: il possibile scenario a Interlagos - Ferrari verso la sostituzione delle Power Unit di Leclerc e Hamilton nel GP del Brasile della Formula 1 2025: a Interlagos i due piloti potrebbero partire ... Come scrive fanpage.it
GP Messico: Ferrari seconda con super Leclerc, Hamilton penalizzato - Leclerc regge la rimonta di Verstappen e conquista un eccellente secondo posto, mentre Hamilton viene penalizzato per aver tagliato la pista in un contatto ravvicinato con Max ... Scrive virgilio.it
Leclerc evita la penalità “certa” al GP del Messico: ecco perché - Jolyon Palmer accusa Leclerc: avrebbe superato Hamilton fuori pista al via del GP del Messico. Secondo newsf1.it