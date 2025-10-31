«Leone XIV contro Leone XIII». Sul sito americano The Catholic Thing è apparso un commento autorevole con questo titolo. Sorprendente perché si tratta di un sito cattolico e perché l'autore è Michael Pakaluk, che insegna alla Pontificia Accademia San Tommaso d'Aquino di Roma ed è docente di Economia politica presso la Busch School of Businnes della Catholic University of America. Va ricordato che fin dall'inizio papa Prevost ha affermato di aver scelto il nome “Leone” perché s'ispira a Leone XIII che fu il papa (dal 1878 al 1903) della questione sociale, colui che plasmò la dottrina sociale della Chiesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le due facce di un Pontificato che ancora non decolla