Le copertine i chip e gli ologrammi | ecco la fabbrica clandestina di passaporti scoperta a Milano
A Milano la Squadra Mobile ha scoperto un laboratorio clandestino specializzato nella contraffazione di passaporti di più Paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Canada, India, Brasile e Venezuela. Durante i controlli, sono stati sequestrati pagine interne, copertine rigide, ologrammi e chip, oltre a una stampante professionale per documenti in formato card. Due uomini di origine pachistana di 27 e 31 anni sono stati arrestati e trasferiti al carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
