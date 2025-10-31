Quasi 8 milioni dalla Regione per le case comunità, nuovi spogliatoi all’ ospedale a Desio e macchinari: l’ Asst Brianza incassa il tesoretto e ringrazia il Pirellone. Il grosso dei soldi servirà a completare la mappa dei servizi attesi sul territorio. "Sedici delle 17 case totali (l’ultima, in via Solferino a Monza, resta in capo al San Gerardo) saranno pronte entro marzo – assicura Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale –. Siamo in sofferenza su tre cantieri: via Borgazzi a Monza, ereditato dal San Gerardo, per il quale servono altri 750mila euro; Agrate, per la difficoltà delle ditte a fare fronte a diverse commesse; e Limbiate, dove ci sarà anche l’ospedale di comunità e ci sono stati problemi tecnici sulla soletta che hanno allungato i tempi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Case di comunità. Pronte entro primavera sedici strutture su 17