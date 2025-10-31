Le autorità spagnole chiedono una multa per abusi razziali nei confronti di Rashford

2025-10-30 20:01:00 Breaking news: Le autorità spagnole hanno proposto una multa di 4.000 euro per un sostenitore del Real Oviedo accusato di aver rivolto insulti razzisti nei confronti dell’attaccante del Barcellona Marcus Rashford. L’incidente è avvenuto durante la vittoria per 3-1 del Barcellona in casa del Real Oviedo il 25 settembre. Secondo un comunicato diffuso giovedì dalla commissione antiviolenza del governo spagnolo, il tifoso sarebbe stato sentito pronunciare un insulto razzista in spagnolo nei confronti della nazionale inglese. “La Liga ha rilevato le immagini sui social media e ha presentato una denuncia alla Polizia Nazionale”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com