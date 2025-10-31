Le accuse | bancarotta e autoriciclaggio in tutta italia lista

Le accuse: bancarotta e autoriciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia, l’imprenditore — insieme ad altre quattro persone, anch’esse destinatarie di misure cautelari interdittive — avrebbe orchestrato una serie di operazioni volte a distrarre il patrimonio aziendale e a riciclare i proventi illeciti. Gli investigatori hanno accertato numerosi reati di natura patrimoniale e documentale, riconducibili a condotte tipiche della bancarotta fraudolenta e dell’autoriciclaggio. Il sequestro dei beni. Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro di circa 4 milioni di euro, oltre a un appartamento riconducibile agli indagati, ritenuti profitto delle attività criminali. 🔗 Leggi su Citypescara.com

