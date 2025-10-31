Lazio un punto e basta

Poche idee, pochi tiri, poche occasioni: poco di tutto. Una Lazio spuntata pareggia a Pisa, porta a cinque le partite senza sconfitte, addirittura a tre quella senza subire reti ma il problema del gol sta diventando serissimo. Sarri aveva previsto tutto, trappola dietro l'angolo dopo l'esaltazione per il successo di domenica scorsa e arriva un'altra prova incolore. All'Arena Garibaldi, tanti passi indietro della banda biancoceleste che rimane a metà classifica, nella terra di nessuno. Senza la cattiveria mostrata contro la Juve, c'è una squadra senza qualità capace di sbagliare un gol clamoroso nel primo tempo che poteva cambiare la storia di questa partita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lazio, un punto e basta

Argomenti simili trattati di recente

Pisa-Lazio finisce in parità: è un buon punto? Dì la tua ⤵️ - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, un punto a Bergamo e l’ennesimo infortunio: la maledizione colpisce anche Cancellieri https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/lazio_atalanta_infortunio_cancellieri_quando_rientra-424924354/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Lazio, un punto e basta - Una Lazio spuntata pareggia a Pisa, porta a cinque le partite senza sconfitte, addirittura a ... Scrive iltempo.it

Lazio, finalmente sei cinica! Il dato sugli xG è inequivocabile... - Anzi, vince di 'corto muso' per citare le parole di un allenatore che la piazza bianconera la conosce a menadito. Segnala lalaziosiamonoi.it

Lazio, Gregucci: "Zaccagni? Sarri deve valutare, i rischi sono altissimi" - Raggiunto dai microfoni di Radiosei Angelo Gregucci ha detto la sua dal punto di vista tattico in vista della sfida tra Atalanta e Lazio in programma domenica 19 ottobre alle ... Lo riporta lalaziosiamonoi.it