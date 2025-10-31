Lazio Sarri | Non riesco a fare il mio calcio più motivi per inc***i che per divertirsi

2025-10-30 22:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso 30 ott 2025, 23:55 Ultimi aggiornamenti: 30 ott 2025, 23:55 Il tecnico biancoceleste ha commentato così lo 0-0 sul campo del Pisa nel posticipo della nona giornata di Serie A Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata per 0-0 contro il Pisa, in occasione del posticipo che ha chiuso la nona giornata di Serie A. I biancocelesti, che erano reduci dalla vittoria di misura sulla Juventus nel turno precedente, hanno collezionato così il terzo pari nelle ultime quattro partite, salendo a quota 12 punti in classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altre letture consigliate

Lazio, Gila costretto a uscire dal campo: Sarri reagisce male ma il motivo è davvero 'urgente' - facebook.com Vai su Facebook

. @OfficialSSLazio | L'intervista di Sarri al termine di Pisa-Lazio: "Dobbiamo essere più lucidi. Basic ci sta dando una grande mano." - X Vai su X

Lazio, Sarri: "Non riesco a fare il mio calcio, più motivi per inc***i che per divertirsi" - 0 sul campo del Pisa nel posticipo della nona giornata di Serie A Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al te ... Riporta calciomercato.com

Pisa-Lazio, Sarri: "Da giugno purtroppo non abbiamo notizie positive, siamo rimasti a galla" - Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e LSC al termine dell'incontro Pisa- Segnala laziopress.it

Lazio, Sarri: “Io il mio gioco non riesco a produrlo. Sto provando a cambiare qualcosa e ciò mi diverte” - I biancocelesti non riescono a bissare la vittoria contro la Juventus e si portano a 12 punti ... Scrive gianlucadimarzio.com