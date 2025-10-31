Lazio Pedro | Vado via a giugno

. Prima voglio riportare la squadra in Europa. “Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio”. Pedro pre-annuncia l’addio al club biancoceleste al termine di questa stagione, quando si svincolerà a parametro zero una volta scaduto il proprio contratto il prossimo 30 giugno.. Lo stesso attaccante spagnolo (38 anni ex Barcellona e Chelsea) ha dichiarato dopo il posticipo di campionato a Pisa: “Voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. Possiamo ancora crescere e puntare alla zona alta della classifica. Quanti anni giocherò ancora? Per me è difficile dirlo, mi alleno sempre, ma ogni giorno che passa si avvicina il mio ritiro”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Lazio, Pedro: “Vado via a giugno”

