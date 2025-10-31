Stasera si è conclusa la nona giornata della Serie A di calcio con la disputa di un paio di posticipo. Ci si aspettava uno squillo della Lazio dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta e la brillante affermazione contro la Juventus, ma i biancocelesti non sono riusciti a sfondare il muro del Pisa e sono rimasti bloccati sullo 0-0 nella tana dei toscani. I capitolini occupano l’undicesimo posto in classifica insieme all’Udinese e al Torino, mentre il Pisa ha portato a casa il terzo pareggio e ha agganciato il Verona al terzultimo posto. La Lazio è stata scavalcata di una lunghezza dal Sassuolo, che si è rialzato dal ko casalingo contro la capolista Roma ed è andato a espugnare Cagliari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lazio bloccata dal Pisa in Serie A, il Sassuolo vince a Cagliari con Luariente e Pinamonti