Lazio bloccata dal Pisa in Serie A il Sassuolo vince a Cagliari con Luariente e Pinamonti
Stasera si è conclusa la nona giornata della Serie A di calcio con la disputa di un paio di posticipo. Ci si aspettava uno squillo della Lazio dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta e la brillante affermazione contro la Juventus, ma i biancocelesti non sono riusciti a sfondare il muro del Pisa e sono rimasti bloccati sullo 0-0 nella tana dei toscani. I capitolini occupano l’undicesimo posto in classifica insieme all’Udinese e al Torino, mentre il Pisa ha portato a casa il terzo pareggio e ha agganciato il Verona al terzultimo posto. La Lazio è stata scavalcata di una lunghezza dal Sassuolo, che si è rialzato dal ko casalingo contro la capolista Roma ed è andato a espugnare Cagliari. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ceccato Assistenza tutela il valore tuo investimento! SIAMO IL PARTNER NEL LAZIO CHE PROTEGGE IL TUO COMPRESSORE Nel mondo industriale, un compressore fermo significa produzione bloccata, aumento dei costi e imprevisti che si trasformano in - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovi congelati, ma non solo per i calciatori. Il mercato bloccato della #Lazio ferma la possibilità di prolungare anche il contratto del direttore sportivo #Fabiani. Nel 2023 aveva firmato per 4 anni, per questo scadrà nel 2027 e non il prossimo giugno. ? @il - X Vai su X
Serie A, 9° turno: Pisa-Lazio 0-0 - I biancocelesti non bissano il successo sulla Juventus ma colgono il 5° risultato utile di fila. Da rainews.it
La Lazio pareggia a Pisa e il Sassuolo vince a Cagliari: come cambia la classifica di Serie A - I biancocelesti infilano il quinto risultato utile consecutivo e salgono a 12 punti in classifica, agganciando Ud ... Scrive corrieredellosport.it
Nessun gol tra Pisa e Lazio, il turno infrasettimanale si chiude con un pareggio per 0-0 - 0, match valevole per il turno infrasettimanale della nona giornata della Serie A 2025/2026 ... Da msn.com