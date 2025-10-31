Lavoro calano gli inattivi aumentano gli occupati | la spinta del Mezzogiorno
Ci sono altri 67mila nuovi occupati in Italia a settembre scorso rispetto al mese precedente (+0,3%), che arrivano a 176mila su base annua nei confronti del 2024 (+0,7%). Lo dice l?Istat. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cittadini non comunitari in Italia: meno nuovi permessi, ma boom di richieste di asilo Cresce la popolazione regolare ma diminuiscono i nuovi ingressi. Aumentano i permessi per lavoro, calano quelli per famiglia e studio - X Vai su X
Settore edilizio in crisi in Sicilia e in Italia: calano i permessi per nuove abitazioni e cresce il rischio di perdita di posti di lavoro. ? #edilizia #sicilia #permessidicostruire #lecronachedeisiciliani - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, calano gli inattivi, aumentano gli occupati: la spinta del Mezzogiorno - Ci sono altri 67mila nuovi occupati in Italia a settembre scorso rispetto al mese precedente (+0,3%), che arrivano a 176mila su base annua nei confronti del 2024 (+0,7%). Segnala ilmattino.it
Lavoro, Istat: a settembre il tasso di disoccupazione sale al 6,1%. Tutti i dati - Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica l’aumento degli occupati (+0,3%), pari a +67mila unità, ha riguardato soprattutto le donne, i dipendenti permanenti e tutte le classi d’età ad eccezione dei ... Da tg24.sky.it
ISTAT: tasso di occupazione sale al 62,7%, aumentano i disoccupati e calano gli inattivi. Ecco i dati di Settembre 2025 - L'analisi sui dati ISTAT in merito all'occupazione in Italia nel 2025. Secondo ticonsiglio.com