Lavori sul nodo genovese domenica stop ai treni su una tratta

Genovatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi urgenti di manutenzione alla linea elettrica di alimentazione nel nodo di Genova e modifiche alla circolazione dei treni nel fine settimana.Domenica chiusura della tratta Campo Ligure-GenovaPer consentire le attività di cantiere, dalle ore 9 e per l’intera giornata di domenica 2. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

