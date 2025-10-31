Lavori post alluvione De Pascale e Rontini nelle zone devastate dal Rio Marzano
Dall’alluvione a oggi: Ozzano è stato teatro di un nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Michele de Pascale, e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Presente il sindaco, Luca Lelli, insieme ai rappresentanti del ComitatoVoltaCosta, che raccoglie una sessantina di famiglie, e a tecnici del Consorzio della Bonifica Renana. Si è partiti da via Volta, una delle più colpite dall’acqua un anno fa. "Confermiamo il metodo che ci siamo dati in questi mesi: una verifica di persona della situazione, insieme al sindaco, alle istituzioni e soprattutto ai cittadini colpiti, la cui preoccupazione è più che comprensibile – ha spiegato de Pascale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Proseguono i lavori sulle nostre strade! A prima vista la foto potrebbe sembrare quella di un post di qualche giorno fa… In realtà sono terminati i lavori di asfaltatura in Via Baracca, a Recovato ? Un nuovo intervento che migliora la sicurezza e il comfor - facebook.com Vai su Facebook
Lavori post alluvione,. De Pascale e Rontini nelle zone devastate dal Rio Marzano - Dall’alluvione a oggi: Ozzano è stato teatro di un nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Michele de Pascale, e ... Da msn.com
Via del Fossato a Luco dei Marsi torna aperta al traffico dopo i lavori post-alluvione - Via del Fossato a Luco dei Marsi torna aperta al traffico dopo i lavori post- Lo riporta marsicalive.it
Ricostruzione post alluvione, sopralluogo del presidente de Pascale a Ozzano - BOLOGNA (ITALPRESS) – In visita a un territorio colpito due volte in un anno: dall’alluvione di maggio 2023 e, in maniera ancora più pesante, a ottobre ... Segnala ilnordestquotidiano.it