Lavori notturni sulla linea elettrica chiuso per una notte il tratto autostradale tra Ortona e Francavilla

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della linea di distribuzione di energia elettrica, dalle 22 di sabato 8 alle 6 di domenica 9 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lavori notturni linea elettricaLavori notturni sulla linea elettrica, chiuso per una notte il tratto autostradale tra Ortona e Francavilla - Per la chiusura, non saranno accessibili le aree di servizio Alento ovest e Alento est, situate nel tratto in questione, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna ... Riporta chietitoday.it

lavori notturni linea elettricaAsfaltature notturne in via Moroni dal 30 ottobre, modifiche alla viabilità- I dettagli - Brt, il bus elettrico che collegherà Bergamo a Dalmine. Si legge su ecodibergamo.it

lavori notturni linea elettricaRoma-Lido ferma, guasto alla linea elettrica: in tilt la Metromare, attivate navette sostitutive - Lido: la Metromare è ferma per un guasto elettrico, attivati i bus sostitutivi da Piramide ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Notturni Linea Elettrica