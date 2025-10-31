lavori in corso per una nuova hiroshima

È di nuovo escalation nucleare? Gli Stati Uniti riprenderanno a testare armi nucleari. Ad annunciarlo sui social è stato proprio il presidente Trump pochi minuti prima dell’incontro con l’omologo cinese Xi Jiping. Il canale Ultimora ha smentito la Casa Bianca, precisando che dal 1990 Mosca non ha più condotto un vero e proprio test con bombe atomiche, mentre l’ultima esplosione di Pechino risale al 1996. A vietare questo genere di prove è il Comprensive Nuclear-Test-Ban Treaty, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Approvato nel 1996 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli USA dell’allora presidente Clinton lo firmarono, ma senza mai ratificarlo. 🔗 Leggi su Follow.it

