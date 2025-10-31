Lavori conclusi a Olcio | via al Cimitero e il parcheggio riaperti al traffico
Sono terminati i lavori di ripristino del muro di sostegno di via al Cimitero, la strada che conduce al cimitero di Olcio. Come reso noto dall'Amministrazione di Mandello del Lario, via al Cimitero e il parcheggio adiacente sono dunque nuovamente aperti al traffico veicolare.“L’intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inaugurazione nuovi Spogliatoi del Rugby Conclusi i lavori di rifacimento degli spogliatoi dell'impianto Rugby. L'Amministrazione invita la cittadinanza all'inaugurazione ? domenica 2 novembre 2025 ? dalle ore 10:30 Piazza Caduti nei Lager - facebook.com Vai su Facebook
Rapallo, Auditorium Clarisse: lavori quasi conclusi. L'8 dicembre un concerto di inaugurazione https://teleradiopace.tv/2025/10/22/rapallo-auditorium-clarisse-lavori-quasi-conclusi-l8-dicembre-un-concerto-di-inaugurazione/… - X Vai su X
Lavori conclusi a Olcio: via al Cimitero e il parcheggio riaperti al traffico - Sono terminati i lavori di ripristino del muro di sostegno di via al Cimitero, la strada che conduce al cimitero di Olcio. Scrive leccotoday.it