Lavori conclusi a Olcio | via al Cimitero e il parcheggio riaperti al traffico

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminati i lavori di ripristino del muro di sostegno di via al Cimitero, la strada che conduce al cimitero di Olcio. Come reso noto dall'Amministrazione di Mandello del Lario, via al Cimitero e il parcheggio adiacente sono dunque nuovamente aperti al traffico veicolare.“L’intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lavori conclusi olcio viaLavori conclusi a Olcio: via al Cimitero e il parcheggio riaperti al traffico - Sono terminati i lavori di ripristino del muro di sostegno di via al Cimitero, la strada che conduce al cimitero di Olcio. Scrive leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Conclusi Olcio Via