Lavori alla centrale Hera stop all' acqua da Borgo Panigale ad Anzola | ecco quando

Ancora stop alla Centrale idrica di Borgo Panigale. L’impianto che il 25 ottobre scorso era stato interessato da un blocco dopo la rottura di una tubatura, lasciando decine di famiglie senza acqua tra Borgo Panigale e Anzola, sarà interessato da un intervento di manutenzione stavolta programmato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

I LAVORI DEL CONSIGLIO Step successivo la seconda lettura del PdL di modifica allo Statuto di Banca Centrale - facebook.com Vai su Facebook

#Treni | #Lavori | Bus sostitutivi Per lavori nella stazione di #Messina Centrale, fino al #19ottobre, sulla linea #Siracusa – Messina–#Roma–#Milano, alcuni treni della lunga percorrenza sono sostituiti da bus https://buff.ly/DJKuKWR @Emergenza24 | - X Vai su X

Hera, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre intervento di manutenzione programmata alla Centrale di Borgo Panigale - L’intervento di manutenzione verrà eseguito dalle ore 22 di lunedì 3 novembre alle ore 7 di martedì 4 novembre: durante i lavori il servizio idrico sarà sospeso a Borgo Panigale e nel territorio del ... Da renonews.it

Porrettana, lavori alla rete idrica: stop al traffico - Da ieri e per quattro giorni la Statale sarà off limits in un tratto di 3 chilometri. msn.com scrive

Nuova centrale idrica a Cornieta, iniziati i lavori - Sono partiti a Santa Sofia i lavori per la costruzione della nuova centrale idrica del nucleo di Cornieta grazie a un investimento di circa 180mila euro da parte di Hera spa. Si legge su ilrestodelcarlino.it