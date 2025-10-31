Lavori alla Casa della Salute | cambia l' organizzazione dei servizi sanitari
Al fine di consentire i lavori per la realizzazione della nuova Casa di comunità di Pisa, l'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 3 novembre le visite con i medici di famiglia della Casa della salute di via Garibaldi saranno effettuate nella sede della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al fine di ultimare i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Scordia in via Luigi capuana 32, struttura destinata a rafforzare l’offerta sanitaria territoriale in conformità con il DM 77/2022, si rende necessario trasferire momentaneamente a partire da - facebook.com Vai su Facebook
Bonus casa, è arrivata la conferma per il 2026 Le agevolazioni restano, ecco cosa cambia - Detrazioni fiscali rinnovate per i lavori di ristrutturazione: 50% sulla prima abitazione e 36% sulla seconda. Come scrive ilgiorno.it
Bonus Casa dal 2026 cambiano le regole, come prepararsi se vuoi fare lavori in casa - Bonus casa, nuove regole nel 2026 per fare i lavori di ristrutturazione nell'abitazione. Segnala designmag.it
A Castelvetrano via ai lavori per la Casa di comunità - A Castelvetrano l'avvio dei lavori per la realizzazione della casa di comunità, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, porta al temporaneo cambio di sede di alcuni ambulatori del locale ... Scrive ansa.it