Lavorando Veneto 2025 Calderone e Casellati con 1.200 consulenti del lavoro
Oltre 1.200 consulenti del lavoro provenienti da tutto il Veneto hanno partecipato oggi alla seconda edizione di “Lavorando Veneto 2025”, la giornata di approfondimento organizzata dalla Consulta regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro. L’appuntamento, ospitato a Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Lavorando Veneto, a Padova le sfide del futuro dell'occupazione. - X Vai su X
Data Services è sponsor ufficiale di Lavorando Veneto , l'evento organizzato dalla Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro del Veneto. Venerdì 31 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 Padova, Centro Congressi in Fiera Si parl - facebook.com Vai su Facebook
Lavorando Veneto, a Padova le sfide del futuro dell'occupazione - All’assise dei consulenti del lavoro anche la ministra Calderone, che ha spiegato i punti chiave dei prossimi mesi: fondi del Pnrr, da spendere e investire, in testa ... Lo riporta rainews.it