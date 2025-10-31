laveno capotreno accerchiato e preso a pugni da una banda di 4 minorenni

Laveno Mombello (Varese), 31 ottobre 2025 – Accerchiato e brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzini minorenni. L'ennesimo caso d’aggressione a bordo di un treno si è consumato nel primo pomeriggio di oggi in stazione a Laveno Mombello. Erano da poco passate le 13,30 quando a bordo del convoglio di Trenord fermo in stazione a Laveno e diretto a Milano, il responsabile del treno – 31 anni la sua età – è stato prima letteralmente circondato e poi aggredito da una banda composta da quattro giovanissimi che si trovavano a bordo. Percosse e pugni che l’hanno raggiunto al volto, procurandogli una frattura al naso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

