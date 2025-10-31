Al 31 dicembre 2024, in provincia di Macerata il consumo totale di suolo ha raggiunto quota 15.788 ettari, pari al 5,71% della superficie totale, la percentuale più bassa tra le province marchigiane (Ancona, 9,09%, Fermo 7,91%, Pesaro 6,75%, Ascoli 6,46%). Se, però il consumo viene rapportato al numero dei residenti è proprio la nostra provincia, con un consumo di 521,07 metri quadrati per abitante, a registrare il valore più alto della regione. Dal 2020 al 2024 ci siamo "mangiati" 195 nuovi ettari di territorio, passando dai 15.593 ettari consumati a fine 2020, ai 15.788 di fine 2024. Nel 2020-2021 in provincia sono stati consumati 64 ettari, nel 2021-2022, 58; nel 2022-2023, 34; nel 2023-2024, 39. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avanzata del cemento. Civitanova prima per consumo di suolo, doppiata Macerata