L’avanzata del cemento Civitanova prima per consumo di suolo doppiata Macerata
Al 31 dicembre 2024, in provincia di Macerata il consumo totale di suolo ha raggiunto quota 15.788 ettari, pari al 5,71% della superficie totale, la percentuale più bassa tra le province marchigiane (Ancona, 9,09%, Fermo 7,91%, Pesaro 6,75%, Ascoli 6,46%). Se, però il consumo viene rapportato al numero dei residenti è proprio la nostra provincia, con un consumo di 521,07 metri quadrati per abitante, a registrare il valore più alto della regione. Dal 2020 al 2024 ci siamo "mangiati" 195 nuovi ettari di territorio, passando dai 15.593 ettari consumati a fine 2020, ai 15.788 di fine 2024. Nel 2020-2021 in provincia sono stati consumati 64 ettari, nel 2021-2022, 58; nel 2022-2023, 34; nel 2023-2024, 39. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
