L’autunno dei sapori | viaggio tra i festival gastronomici europei
Quando le foglie iniziano a tingersi di ambra e i primi freddi invitano a cercare conforto nei sapori più intensi, l’Europa si trasforma in un palcoscenico straordinario per celebrare l’enogastronomia. È il momento in cui borghi storici e città d’arte aprono le loro piazze a mercati profumati, dove tradizioni secolari si intrecciano con l’innovazione culinaria, e dove ogni assaggio racconta la storia di un territorio. L’autunno 2025 offre un’occasione unica per chi ama viaggiare con il palato: dal tartufo bianco che profuma le colline piemontesi al cioccolato che invade le vie medievali umbre, passando per i formaggi alpini e le castagne che riempiono i mercati del Nord Italia, fino ad attraversare le Alpi per scoprire come Austria, Belgio, Portogallo e Spagna interpretano la propria eredità gastronomica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
