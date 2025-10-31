L' autista ha un malore scuolabus finisce in un torrente | studenti feriti

Arriva dalla provincia di Sondrio la notizia di un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un autobus con a bordo degli studenti. Il fatto è accaduto pochi giorni dopo la tragedia avvenuta nel comune di Piavon, nel Trevigiano, dove è morto un uomo di 85 anni. In questo caso, per fortuna, tutte le persone coinvolte stanno bene, anche se pare ci siano stati dei feriti. Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato verso le 7.35 di stamani - venerdì 31 ottobre - lungo la statale 300 del Gavia, nelle vicinanze di Santa Caterina Valfurva. Sullo scuolabus, oltre al conducente, viaggiavano nove studenti che dovevano essere portati a scuola, a Bormio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'autista ha un malore, scuolabus finisce in un torrente: studenti feriti

