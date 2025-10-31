Lautaro Inter il capitano nerazzurro non si ferma | titolare anche contro il Verona riposo in Champions?
Inter News 24 Lautaro Inter, Chivu punta ancora sul centravanti nerazzurro: niente turnover col Verona, stop previsto contro il Kairat?. Lautaro Martinez non si ferma. L’attaccante e capitano dell’ Inter sarà titolare anche nella prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica al Bentegodi. Come riportato da ambienti vicini alla squadra, Cristian Chivu non intende rinunciare al suo numero 10 nel momento più delicato della stagione, nonostante la stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Lautaro è il giocatore che avrebbe più bisogno di tirare il fiato, ma la sua importanza tattica e mentale lo rende difficilmente sostituibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare ? - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro brilla con l’Argentina Suo l’assist decisivo contro il Venezuela ? #ForzaInter #InterNazionali - X Vai su X
Inter, Lautaro preoccupa Chivu: qual è il vero problema del capitano e l'assist di Thuram - La strategia per rilanciare il capitano dell'Inter: per Chivu buone notizie da Thuram. Si legge su sport.virgilio.it
Lite Conte-Lautaro Martinez: scintille tra l’ex tecnico dell’Inter e il capitano nerazzurro - Lautaro Martinez: scintille tra l’ex tecnico dell’Inter e il capitano nerazzurro ne parla Gazzetta Dallo scudetto vinto insieme alle nuove scintille in campo: Antonio Conte ... Come scrive tuttojuve.com
Oh no, Lautaro Martinez no! | Vengono a prendere il capitano dell’Inter: cifra dell’affare stabilita - Nonostante un contratto fino al 2029, Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter. Segnala interdipendenza.net