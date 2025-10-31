Lautaro Inter il capitano nerazzurro non si ferma | titolare anche contro il Verona riposo in Champions?

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Inter, Chivu punta ancora sul centravanti nerazzurro: niente turnover col Verona, stop previsto contro il Kairat?. Lautaro Martinez non si ferma. L’attaccante e capitano dell’ Inter sarà titolare anche nella prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica al Bentegodi. Come riportato da ambienti vicini alla squadra, Cristian Chivu non intende rinunciare al suo numero 10 nel momento più delicato della stagione, nonostante la stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Lautaro è il giocatore che avrebbe più bisogno di tirare il fiato, ma la sua importanza tattica e mentale lo rende difficilmente sostituibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter il capitano nerazzurro non si ferma titolare anche contro il verona riposo in champions

© Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano nerazzurro non si ferma: titolare anche contro il Verona, riposo in Champions?

Leggi anche questi approfondimenti

lautaro inter capitano nerazzurroInter, Lautaro preoccupa Chivu: qual è il vero problema del capitano e l'assist di Thuram - La strategia per rilanciare il capitano dell'Inter: per Chivu buone notizie da Thuram. Si legge su sport.virgilio.it

lautaro inter capitano nerazzurroLite Conte-Lautaro Martinez: scintille tra l’ex tecnico dell’Inter e il capitano nerazzurro - Lautaro Martinez: scintille tra l’ex tecnico dell’Inter e il capitano nerazzurro ne parla Gazzetta Dallo scudetto vinto insieme alle nuove scintille in campo: Antonio Conte ... Come scrive tuttojuve.com

lautaro inter capitano nerazzurroOh no, Lautaro Martinez no! | Vengono a prendere il capitano dell’Inter: cifra dell’affare stabilita - Nonostante un contratto fino al 2029, Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter. Segnala interdipendenza.net

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Capitano Nerazzurro