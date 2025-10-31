Lautaro Inter il capitano nerazzurro non si ferma | titolare anche contro il Verona riposo in Champions?

Inter News 24 Lautaro Inter, Chivu punta ancora sul centravanti nerazzurro: niente turnover col Verona, stop previsto contro il Kairat?. Lautaro Martinez non si ferma. L’attaccante e capitano dell’ Inter sarà titolare anche nella prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica al Bentegodi. Come riportato da ambienti vicini alla squadra, Cristian Chivu non intende rinunciare al suo numero 10 nel momento più delicato della stagione, nonostante la stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Lautaro è il giocatore che avrebbe più bisogno di tirare il fiato, ma la sua importanza tattica e mentale lo rende difficilmente sostituibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

