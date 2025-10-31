Lautaro Inter Chivu pensa alla gestione | ecco quando potrà riposare

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla trasferta di Verona con qualche dubbio in attacco. La convocazione di Marcus Thuram resta in bilico: il francese non ha ancora completato un allenamento intero in gruppo e difficilmente sarà rischiato dal tecnico nerazzurro. Di conseguenza, come riportato dal Corriere dello Sport, Chivu dovrebbe affidarsi ai tre attaccanti attualmente a disposizione: Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, Chivu pensa alla gestione: ecco quando potrà riposare

