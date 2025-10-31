Laura Harvey l’allenatrice di Seattle che segue i consigli tattici di ChatGpt | Così sono passata alla difesa a cinque

Un’allenatrice della massima lega femminile americana ha ammesso di aver usato ChatGpt per impostare la tattica della propria squadra. Si tratta di Laura Harvey, tecnico del Seattle Reign, che ha raccontato di aver rivolto al chatbot diverse domande su strategia e moduli di gioco, mettendo poi in pratica alcuni dei suoi consigli. «Un giorno, durante la pausa stagionale, scrivevo cose su ChatGpt come: “qual è l’identità del Seattle Reign?” E lui sputava fuori la risposta», ha raccontato Harvey al podcast Soccerish. «E io mi chiedevo: ma sarà davvero così?» ChatGpt fa le tattiche al posto dell’allenatrice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

