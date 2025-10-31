Laura Ferrari è la presidente dei Consulenti del lavoro di Bergamo
Laura Ferrari è la nuova presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo. È stata eletta dal rinnovato consiglio provinciale dell’Ordine che si è rinnova attraverso le elezioni di martedì 21 ottobre, mentre l’insediamento è avvenuto la settimana successiva. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine resterà in carica per il prossimo triennio 2025-2028. Laura Ferrari, membro del Consiglio che ha ottenuto il maggior numero dei voti, è stata eletta Presidente all’unanimità. A completare l’Ufficio di Presidenza ci sono Alessandro Salvetti, nel ruolo di Segretario e Marcello Doneda nel ruolo di Tesoriere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Raccogliere erbe come pratica filosofica" giovedì 6 novembre 2025 – ore 21.00 Fabio Galimberti in dialogo con Maia Cornacchia, Laura Ferrari, Simona Paglia, incontro gratuito in presenza nella sede di Philo (via Piranesi 12, Milano) e su Zoom. Per approfo - facebook.com Vai su Facebook
Laura Ferrari: «Mio padre ci vietò le grattugie». In Cina col socio francese (quello del Caprice de Dieux) - Laura Ferrari, completo Jil Sander blu, laurea in Giurisprudenza, appassionata d’arte contemporanea, è ... Lo riporta corriere.it