Laura Ferrari è la presidente dei Consulenti del lavoro di Bergamo

Laura Ferrari è la nuova presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo. È stata eletta dal rinnovato consiglio provinciale dell’Ordine che si è rinnova attraverso le elezioni di martedì 21 ottobre, mentre l’insediamento è avvenuto la settimana successiva. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine resterà in carica per il prossimo triennio 2025-2028. Laura Ferrari, membro del Consiglio che ha ottenuto il maggior numero dei voti, è stata eletta Presidente all’unanimità. A completare l’Ufficio di Presidenza ci sono Alessandro Salvetti, nel ruolo di Segretario e Marcello Doneda nel ruolo di Tesoriere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

