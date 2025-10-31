L’Audi Q3 seduce i bergamaschi | più di 200 vetture vendute prima della presentazione

Bergamo. Oltre 200 vetture vendute prima ancora del lancio ufficiale, di cui quasi due terzi per versioni benzina e ibride: sono i numeri che testimoniano l’attesa e il successo della nuova Audi Q3, presentata in anteprima giovedì 30 ottobre presso lo showroom Audi di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia in via Gemelli, 30 a Bergamo. “Grazie agli oltre 200 ordini siglati, Audi Q3 è già diventata il nostro modello di punta della categoria. Caratterizzata da un livello di innovazione senza pari, abbina un design più muscolare rispetto al precedente modello, gli interni sono radicalmente rinnovati e il grado di digitalizzazione non è mai stato così elevato – commenta Gianmaria Berziga, direttore generale di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

